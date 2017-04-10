В центре Самары столкнулись легковушка и автобус

Вечером 10 апреля в районе перекрестка улиц Льва Толстого и Самарской столкнулись автобус и ВАЗ-2110, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы последствий ДТП.
В каких направлениях до столкновения двигались автомобили, точно неизвестно, но около 18:00 после ДТП они остановились на ул. Самарской за перекрестком с улицей Льва Толстого в направлении ул. Полевой.
В результате удара, как сообщил очевидец, у легковушки сильно повреждена передняя часть кузова, есть некоторые повреждения и на борту автобуса.
Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Случившееся осложнило движение транспорта.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.