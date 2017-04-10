В центре Самары столкнулись легковушка и автобус

Вечером 10 апреля в районе перекрестка улиц Льва Толстого и Самарской столкнулись автобус и ВАЗ-2110, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы последствий ДТП.

В каких направлениях до столкновения двигались автомобили, точно неизвестно, но около 18:00 после ДТП они остановились на ул. Самарской за перекрестком с улицей Льва Толстого в направлении ул. Полевой.

В результате удара, как сообщил очевидец, у легковушки сильно повреждена передняя часть кузова, есть некоторые повреждения и на борту автобуса.

Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Случившееся осложнило движение транспорта.