Самарца осудили за два телефонных мошенничества

В Самаре суд вынес приговор Евгению Мухину, которого обвиняли в двух мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, Мухин, отбывая наказание в ИК-10, договорился с не установленным следствием лицом о совершении преступления. 24 октября 2015 г. подельник отправил смс с ложной информацией о блокировке банковской карты на произвольно выбранный номер. Получивший сообщение человек перезвонил на указанный номер, которым пользовался Мухин.
Заключенный представился сотрудником банка и наврал жертве о "хакерской атаке", после чего убедил потерпевшего набрать комбинацию цифр, зарегистрировать услугу "мобильный банк", обеспечив доступ к деньгам, хранящимся на его счетах. После этого Мухин перевел со счетов потерпевшего на банковскую карту супруги и другие абонентские номера 117 900 рублей.
Аналогичным способом в ноябре 2015 г. мужчина похитил деньги еще одного потерпевшего — более 32 тыс. рублей.
В суде мужчина полностью признал вину и пояснил, что отбывал в ИК-10 наказание за незаконный оборот наркотиков, а уже после совершения мошенничеств освободился в декабре 2015 года.
Суд приговорил Мухина по совокупности преступлений к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги