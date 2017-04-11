Ночью в Самаре на ул. Карбышева в район ТЦ "Ашан" пожарные тушили два автомобиля

В понедельник, 10 апреля, в 23:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля у одного из домов по ул. Карбышева в Советском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел автомобиль Lada Priora и огонь затронул находившийся поблизости автомобиль BMW. В тушении машин участвовали шесть человек, которые использовали две единицы техники.
Пожар был полностью ликвидирован в 23:28. Данных о пострадавших нет.
Кстати, как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, это было не единственное загорание автомобилей за минувшие сутки. В 9:50 пожарные выезжали в п. Прибрежный Красноглинского района Самары, где у одного из домов горел автомобиль Opel. Машину удалось потушить уже через девять минут.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора