Ночью в Самаре на ул. Карбышева в район ТЦ "Ашан" пожарные тушили два автомобиля

В понедельник, 10 апреля, в 23:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля у одного из домов по ул. Карбышева в Советском районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Lada Priora и огонь затронул находившийся поблизости автомобиль BMW. В тушении машин участвовали шесть человек, которые использовали две единицы техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 23:28. Данных о пострадавших нет.

Кстати, как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, это было не единственное загорание автомобилей за минувшие сутки. В 9:50 пожарные выезжали в п. Прибрежный Красноглинского района Самары, где у одного из домов горел автомобиль Opel. Машину удалось потушить уже через девять минут.