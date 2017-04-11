В Кинельском районе автомобилистка въехала в грузовик

В понедельник, 10 апреля, в Кинельском районе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:30 на ул. Восточной в с. Бобровка 33-летняя автомобилистка ехала на ВАЗ-21140 в направлении с. Богатое. По предварительной версии полицейских, она врезалась в грузовик DAF, стоявший на прилегающей к проезжей части территории.
В результате аварии женщина получила травму губы и самостоятельно обратилась в медучреждение. 32-летний водитель DAF не пострадал.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.