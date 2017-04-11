В Кинельском районе автомобилистка въехала в грузовик

В понедельник, 10 апреля, в Кинельском районе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:30 на ул. Восточной в с. Бобровка 33-летняя автомобилистка ехала на ВАЗ-21140 в направлении с. Богатое. По предварительной версии полицейских, она врезалась в грузовик DAF, стоявший на прилегающей к проезжей части территории.

В результате аварии женщина получила травму губы и самостоятельно обратилась в медучреждение. 32-летний водитель DAF не пострадал.