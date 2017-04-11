БК "Энергия-СамГТУ" вошел в число 16 лучших команд Лиги Белова

Минувший уик-энд стал самым успешным в короткой истории образованной летом-2016 мужской студенческой баскетбольной команды "Энергия-СамГТУ". Выиграв два матча из двух на своей площадке, самарцы вошли в число 16 лучших команд всероссийского турнира — Лиги Белова, проводящейся Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ) России.

64 команды вузов в 15 городах соревновались за право сыграть в турнире 16 лучших команд Лиги Белова. В Самару, в гости к "Энергии-СамГТУ", являющейся совместным проектом вуза и клуба "Космос", биться за одну путевку в 1/8 финала приехали сборные Нижегородского госуниверситета (ННГУ), Нижегородского педуниверситета (НГПУ) и Российского университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

В матче открытия сошлись "Энергия-СамГТУ" и ННГУ. С первых минут самарцы — в команде играют только студенты СамГТУ — захватили лидерство. И выиграли, воспользовавшись тем, что соперники допускали много потерь и атаковали кольцо "Энергии" с низким процентом — 92:61. В другом матче встречались НГПУ и РГУФКСМиТ. Три четверти москвичи никак не могли оторваться от оппонентов на комфортное расстояние. Но в четвертой 10-минутке силы у игроков НГПУ закончились, они начали проваливаться в защите. И проиграли матч — 53:68.

В поединке за третье место дерби двух нижегородских университетов закончилось в пользу НГПУ — 72:68. Дабл-даблом отметился Михаил Хайрулин: 21 очко и 19 подборов.

Финальная игра за выход в число 16 лучших студенческих баскетбольных команд страны стала украшением самарского турнира. Первые две четверти "Энергия" никак не могла найти свою игру, пропуская раз за разом трехочковые броски соперника. Разница в счете достигала 17 очков в пользу москвичей, и на перерыв команды ушли при счете 40:24 в пользу РГУФКСМиТ. "В перерыве тренер убедил нас: несмотря на большое отставание в счете, нельзя сдаваться — другого шанса сыграть в числе 16 лучших Лиги Белова может и не быть. Собрались, хорошо сыграли в защите, это придало уверенности", — отметил защитник "Энергии-СамГТУ" Иван Зеленин.

Вторая половина началась с рывка самарцев — 8:0. А в концовке третьей четверти подопечные Александра Селяева почти достали соперника — 48:50. Но в четвертой 10-минутке хозяева вновь отпустили гостей на 10 очков. В этот момент была нужна помощь трибун, которые не были заполнены полностью. Но, по признанию разыгрывающего "Энергии" Александра Кузнецова, "команда завела болельщиков в третьем периоде". А потом трибуны поддержали команду и помогли вырвать победу — 70:68.

Соперник "Энергии-СамГТУ" в матче 1/8 финала определится в Перми 14–15 апреля.

Виктор Белов, президент СК "Космос" (Самара):

— Попадание в число 16 лучших команд Лиги Белова — большое достижение для любого коллектива. "Энергия-СамГТУ" — дебютант, поэтому успех выглядит еще более весомо. Волевая победа над РГУФКСМиТ — свидетельство того, что у нас появилась настоящая команда с яркой игрой и несгибаемым характером. Отличный пример для игроков и тренеров клуба "Космос".