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Баскетбол Спорт

БК "Энергия-СамГТУ" вошел в число 16 лучших команд Лиги Белова

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минувший уик-энд стал самым успешным в короткой истории образованной летом-2016 мужской студенческой баскетбольной команды "Энергия-СамГТУ". Выиграв два матча из двух на своей площадке, самарцы вошли в число 16 лучших команд всероссийского турнира — Лиги Белова, проводящейся Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ) России.

БК "Энергия-СамГТУ" вошел в число 16 лучших команд Лиги Белова БК "Энергия-СамГТУ" вошел в число 16 лучших команд Лиги Белова
Фото: Максим АБРАМОВ

64 команды вузов в 15 городах соревновались за право сыграть в турнире 16 лучших команд Лиги Белова. В Самару, в гости к "Энергии-СамГТУ", являющейся совместным проектом вуза и клуба "Космос", биться за одну путевку в 1/8 финала приехали сборные Нижегородского госуниверситета (ННГУ), Нижегородского педуниверситета (НГПУ) и Российского университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

В матче открытия сошлись "Энергия-СамГТУ" и ННГУ. С первых минут самарцы — в команде играют только студенты СамГТУ — захватили лидерство. И выиграли, воспользовавшись тем, что соперники допускали много потерь и атаковали кольцо "Энергии" с низким процентом — 92:61. В другом матче встречались НГПУ и РГУФКСМиТ. Три четверти москвичи никак не могли оторваться от оппонентов на комфортное расстояние. Но в четвертой 10-минутке силы у игроков НГПУ закончились, они начали проваливаться в защите. И проиграли матч — 53:68.

В поединке за третье место дерби двух нижегородских университетов закончилось в пользу НГПУ — 72:68. Дабл-даблом отметился Михаил Хайрулин: 21 очко и 19 подборов.

Финальная игра за выход в число 16 лучших студенческих баскетбольных команд страны стала украшением самарского турнира. Первые две четверти "Энергия" никак не могла найти свою игру, пропуская раз за разом трехочковые броски соперника. Разница в счете достигала 17 очков в пользу москвичей, и на перерыв команды ушли при счете 40:24 в пользу РГУФКСМиТ. "В перерыве тренер убедил нас: несмотря на большое отставание в счете, нельзя сдаваться — другого шанса сыграть в числе 16 лучших Лиги Белова может и не быть. Собрались, хорошо сыграли в защите, это придало уверенности", — отметил защитник "Энергии-СамГТУ" Иван Зеленин.

Вторая половина началась с рывка самарцев — 8:0. А в концовке третьей четверти подопечные Александра Селяева почти достали соперника — 48:50. Но в четвертой 10-минутке хозяева вновь отпустили гостей на 10 очков. В этот момент была нужна помощь трибун, которые не были заполнены полностью. Но, по признанию разыгрывающего "Энергии" Александра Кузнецова, "команда завела болельщиков в третьем периоде". А потом трибуны поддержали команду и помогли вырвать победу — 70:68.

Соперник "Энергии-СамГТУ" в матче 1/8 финала определится в Перми 14–15 апреля.

Виктор Белов, президент СК "Космос" (Самара):

— Попадание в число 16 лучших команд Лиги Белова — большое достижение для любого коллектива. "Энергия-СамГТУ" — дебютант, поэтому успех выглядит еще более весомо. Волевая победа над РГУФКСМиТ — свидетельство того, что у нас появилась настоящая команда с яркой игрой и несгибаемым характером. Отличный пример для игроков и тренеров клуба "Космос".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 13:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 18:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 18:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 11:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 15:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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