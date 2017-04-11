К концу недели паводок придет в северные районы губернии

Во вторник, 11 апреля, областное управление МЧС доложило о готовности к паводку. По словам руководителя службы генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, на данным момент поднятие грунтовых вод наблюдается в южной части губернии.
10 апреля на реке Чапаевка было зафиксировано резкое поднятие воды на 1,7 м, которое к 11-му числу уже спало до 0,7 метра.
Население местности, подверженной затоплению, предупреждено о возможных последствиях таяния снегов. Людям разъяснено, что нужно делать, если вода подступит к порогу их жилищ. Подготовлены места для эвакуации скота.
Служба МЧС вместе с органами местного самоуправления мобилизовала транспорт для экстренной эвакуации населения, имущества и дворовой живности. Аэромобильная группировка располагается в непосредственной близости к потенциально опасному району вблизи сел Яблоновый Овраг — Сухая Вязовка — Каменный Брод.
Ситуацию с паводком круглосуточно мониторят с использованием средств аэроразведки.
По словам Бойко, в северной части Волго-Камского бассейна еще сохраняются ночные отрицательные температуры, но к концу недели ожидается поднятие уровня воды и в северных районах области.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!