К концу недели паводок придет в северные районы губернии

Во вторник, 11 апреля, областное управление МЧС доложило о готовности к паводку. По словам руководителя службы генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, на данным момент поднятие грунтовых вод наблюдается в южной части губернии.

10 апреля на реке Чапаевка было зафиксировано резкое поднятие воды на 1,7 м, которое к 11-му числу уже спало до 0,7 метра.

Население местности, подверженной затоплению, предупреждено о возможных последствиях таяния снегов. Людям разъяснено, что нужно делать, если вода подступит к порогу их жилищ. Подготовлены места для эвакуации скота.

Служба МЧС вместе с органами местного самоуправления мобилизовала транспорт для экстренной эвакуации населения, имущества и дворовой живности. Аэромобильная группировка располагается в непосредственной близости к потенциально опасному району вблизи сел Яблоновый Овраг — Сухая Вязовка — Каменный Брод.

Ситуацию с паводком круглосуточно мониторят с использованием средств аэроразведки.

По словам Бойко, в северной части Волго-Камского бассейна еще сохраняются ночные отрицательные температуры, но к концу недели ожидается поднятие уровня воды и в северных районах области.