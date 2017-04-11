16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перед Пасхой цены на куриные яйца останутся на прежнем уровне В Самаре появятся визит-центры и дегустационные зоны К концу недели паводок придет в северные районы губернии В дни религиозных праздников и День Победы в Самаре будут действовать дополнительные автобусные маршруты Собственников "нулевых" квартир обяжут платить за водоснабжение и водоотведение

Общество

К концу недели паводок придет в северные районы губернии

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати

Во вторник, 11 апреля, областное управление МЧС доложило о готовности к паводку. По словам руководителя службы генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, на данным момент поднятие грунтовых вод наблюдается в южной части губернии.

10 апреля на реке Чапаевка было зафиксировано резкое поднятие воды на 1,7 м, которое к 11-му числу уже спало до 0,7 метра.

Население местности, подверженной затоплению, предупреждено о возможных последствиях таяния снегов. Людям разъяснено, что нужно делать, если вода подступит к порогу их жилищ. Подготовлены места для эвакуации скота.

Служба МЧС вместе с органами местного самоуправления мобилизовала транспорт для экстренной эвакуации населения, имущества и дворовой живности. Аэромобильная группировка располагается в непосредственной близости к потенциально опасному району вблизи сел Яблоновый Овраг — Сухая Вязовка — Каменный Брод.

Ситуацию с паводком круглосуточно мониторят с использованием средств аэроразведки.

По словам Бойко, в северной части Волго-Камского бассейна еще сохраняются ночные отрицательные температуры, но к концу недели ожидается поднятие уровня воды и в северных районах области.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

Фото на сайте

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30