В Самаре под колесами грузовика погиб пенсионер

Во вторник, 11 апреля, около 12:00, в районе пересечения ул. 22-го Партсъезда и Заводского шоссе в Самаре под колесами автомобиля погиб 77-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По информации ГИБДД, пострадавшего сбил грузовик. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.