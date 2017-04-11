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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами грузовика погиб пенсионер

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 апреля, около 12:00, в районе пересечения ул. 22-го Партсъезда и Заводского шоссе в Самаре под колесами автомобиля погиб 77-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Фото: 63.мвд.рф

По информации ГИБДД, пострадавшего сбил грузовик.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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