В Самаре под колесами грузовика погиб пенсионер

Во вторник, 11 апреля, около 12:00, в районе пересечения ул. 22-го Партсъезда и Заводского шоссе в Самаре под колесами автомобиля погиб 77-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По информации ГИБДД, пострадавшего сбил грузовик.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.