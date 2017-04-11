В Самаре появятся визит-центры и дегустационные зоны

В ближайшие годы в Самаре реализуют ряд туристических проектов. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары Александр Андриянов.

По его мнению, у города есть все шансы войти в число ведущих туристических центров России. Однако потенциал нужно развивать, вкладывая в него силы и средства.

"Сегодня ведущие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Самара среди городов, которые выбирают туристы, в лучшем случае замыкает топ-20, несмотря на хорошую транспортно-логистическую доступность", - сказал Андриянов.

Туристическая инфраструктура Самары обширна. Сегодня в городе расположены 168 гостиниц и иных мест размещения. Общий номерной фонд составляет 4913 комнат вместимостью 9858 мест. Сейчас еще строятся ряд гостиниц: Lotte на 195 номеров и 40 апартаментов. Вводится в эксплуатацию 60 номеров в гостинице "САМАРА" (РГК "Дом Туризма") и 40 номеров в санатории "Самарский". С учетом нового строительства номерной фонд города к 2020 году увеличится до 5370 комнат. Средняя стоимость размещения в гостиницах за сутки составляет от 350 до 8000 в зависимости от категории.

Также в Самаре расположено 40 музеев, включая 24 частных. На территории города работает 32 туроператора, 138 турагентств. Также действует 210 туристических маршрутов, из них 53 - это речные кризы и теплоходные экскурсии.

Новый туристический сезон должен быть стабильным. За 2,5 месяца Самару посетило 2150 туристов - это в основном школьные группы из Саратова и Ульяновска. Чтобы увеличить турпоток, департамент планирует ряд мероприятий. В мае будут разработаны два пешеходных маршрута по исторической части Самары "площадь Революции - площадь Куйбышева" и "площадь Куйбышева - площадь Славы". Также в планах - разработка новых промышленных экскурсий, в том числе на завод "Прогресс", Волжскую ГЭС и Музей железнодорожной техники в Смышляевке.

Еще одно важное направление - разработка туристических проектов. Так, на территории города планируется открытие нескольких визит-центров - для информирования туристов и горожан. Такие центры существуют в Санкт-Петербурге и Казани. "Они будут представлять собой нестационарные объекты по типу пунктов полиции и устанавливаться на набережной Волги, в районе речного вокзала, а также вдоль туристических маршрутов города", - пояснил Андриянов.

Не менее интересен проект магазина "Сделано в Самаре". У нас было несколько встреч с ремесленниками, и они выразили желание на свои средства оборудовать магазин сувенирной продукции. Мы должны найти им подходящее помещение", - рассказал руководитель департамента потребрынка. Также планируется преобразить помещение Губернского рынка - здесь могут устроить площадку для туристов с зоной дегустации. Отдельный вопрос - обновление парка туристических автобусов. "Вопрос довольно сложный, но минимум один туристический автобус мы к осени приобретем", - пояснил Андриянов.

По словам докладчика, туристический потенциал Самары реализуется не в полной мере. Проблема в том, что город не продвигает себя как бренд - ни среди жителей в России, ни среди зарубежных граждан. "В той же Казани только на фильм о городе было истрачено 2,5 млн рублей. У нас же все пока ограничивается выпуском литературы о городе на русском и иностранном языках", - подчеркнул руководитель департамента потребрынка. Он отметил, что в Самаре в рамках муниципальных программ 2016-2017 гг. на развитие туризма предусмотрено всего 352 тыс. рублей. "Для сравнения: в Казани на 2017 год выделено 25 млн руб., в Екатеринбурге - 167 млн руб.", - уточнил Андриянов.

Интерес к городу нужно подпитывать и среди его жителей. "Занимаясь проектом "Гостеприимный горожанин", мы пришли к неожиданному выводу, что самарцам крайне мало рассказывают о своем городе. Зачастую они нелестно отзываются о своем месте жительства, - сказал руководитель департамента потребрынка. - Нужна особая программа по созданию имиджа города и изменению ментальности его жителей".

Глава города призвал все ведомства внимательно отнестись к вопросу. "Нам нужно разделить турпотоки внутри области, из других регионов и других стран. Для каждого из них важны и уровень сервиса, и приветливость людей - от кондуктора и до полицейского. Так и формируется любовь к городу", - сказал Олег Фурсов. Он предложил объявить в городе конкурс туристических проектов. "Я знаю, что у нас много частных маршрутов - пешеходных и велосипедных. Нужно изучать этот опыт и прислушиваться к нему", - сказал глава города.