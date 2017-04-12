Николай Меркушкин: "Наша задача - укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности"

В среду, 12 апреля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли с Днем космонавтики.
"Для Самарской области это особый праздник. На протяжении многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров мирового ракетостроения, - говорится в поздравлении. - Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Именно самарские "Союзы" различных модификаций, заслужившие репутацию самых надежных и эффективных средств выведения космических аппаратов, уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно наши предприятия - РКЦ "Прогресс", "Кузнецов", "Тяжмаш" и другие - при активном участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома Восточный и первом старте ракеты".
По словам главы региона, сегодня перед нами стоит важная задача - укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности, обеспечить высокое качество выпускаемой в нашем регионе продукции.
"Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее развитие регионального аэрокосмического кластера, создание наукограда "Гагарин-центр", участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, цель которой - вхождение в топ-100 лучших вузов мира", - сообщил руководитель области.
Николай Меркушкин поблагодарил всех самарских ученых, конструкторов, летчиков-космонавтов, инженеров и рабочих за преданность своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестандартность технических решений, упорный самоотверженный труд на благо нашего Отечества.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.