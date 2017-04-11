Бренд "Самара" и "Крылья Советов" определили лучшего бильярдиста-любителя

9 апреля в клубе "КОТы" состоялся IV городской турнир по русскому бильярду, организованный ПФК "Крылья Советов" при поддержке официального партнера клуба - бренда "Самара". Его победителем стала команда "Друзья капитана" - Никита Кравцев и Иван Рыков.

В турнире приняли участие более 60 спортсменов-любителей, среди которых по уже сложившейся традиции были заслуженные ветераны клуба "Крылья Советов" и известные футболисты 80-90-х - Динар Шарипов и Василий Мазур.

"Было очень приятно оказаться на подобном мероприятии. Играть за одним столом с заслуженными ветеранами футбола, выйти в полуфинал и разойтись в один мяч - это невероятно здорово. Эмоции переполняют!" - делится радостью один из участников турнира Илья Анненков.

"Мы встречаемся со своими болельщиками, конечно, не только на трибунах стадиона и готовы обсуждать не только футбольные события. Спорт - понятие многогранное, есть много тем, интересных и для нас, и для поклонников клуба. Поэтому мы регулярно организуем совместные мероприятия, где можно даже побороться друг с другом, например, за бильярдным столом. Но и в этой ситуации мы вместе!" - говорит Вячеслав Зимнюков, специалист по работе с болельщиками клуба "Крылья Советов".

Бренд "Самара", с которым клуб сотрудничает с 2013 года, поддерживает проведение многих мероприятий, объединяющих футбольную команду с болельщиками. Важная часть этих встреч - развитие культуры ответственного потребления пива среди совершеннолетних любителей спорта. В частности, футбольным болельщикам напоминают, что пиво - напиток исключительно для взрослых людей, способных отвечать за свои поступки. А в полной мере оценить вкус напитка позволит только умеренное потребление, вполне совместимое со здоровым образом жизни и спортом. Городской турнир по русскому бильярду стал логическим продолжением сотрудничества бренда "Самара" с клубом "Крылья Советов" и позволил продолжить диалог с болельщиками в новом интересном формате.

"Сотрудничество с футбольным клубом помогает рассказать о принципах, которых придерживается наша компания. На наших совместных мероприятиях болельщики слышат о необходимости умеренного потребления из уст игроков, тренеров и ветеранов любимого футбольного клуба. Поэтому все больше любителей спорта в Самаре знают, что такое по-настоящему высокая культура пития, и становятся нашими единомышленниками", - отмечает бренд-менеджер завода "Балтика-Самара" Дарья Агзамова.

Бильярдные поединки в клубе "КОТы" проходили одновременно на девяти столах. По итогам соревнований в финале встретились команды "Ветераны КС" и "Друзья капитана". Именно Никита Кравцев и Иван Рыков из "Друзей капитана" стали обладателями кубка турнира. Все финалисты получили подарки от футбольного клуба и бренда "Самара".