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Общество

Олег Кононенко: "Волонтеров и космонавтов объединяет любопытство"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 апреля, накануне Дня космонавтики посол Самары - города-организатора ЧМ-2018, Герой РФ Олег Кононенко посетил волонтерский центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, где ответил на вопросы будущих волонтеров.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Активисты федеральной и городской волонтерских программ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Самаре получили возможность познакомиться и пообщаться с Героем РФ, который рассказал, снятся ли космонавтам футбольные сны и как экипаж МКС следит за самыми интересными матчами.

Участники волонтерских программ задавали послу самые разные вопросы — что испытывает человек, когда смотрит на нашу планету с огромного расстояния, как Кононенко относится к футболу и за кого болеет. 

"Каждая встреча с послами — это мотивация и вдохновение. Все они успешные и сильные люди, мы многому можем у них научиться, — поделилась впечатлениями активист волонтерского центра Ирина Гущина. — Космонавты — это, если можно так сказать, неземные люди, а здесь Герой России сидит с нами за одним столом и рассказывает, что во время полетов не только работает, но и успевает смотреть с коллегами футбол".

В свою очередь, Олег Кононенко с интересом выслушал рассказ представителей волонтерских программ о том, как проходит рекрутинг и как будут готовить добровольцев, сколько времени они будут уделять помощи организаторам и гостям во время чемпионата мира.

"У участников волонтерских программ ответственная миссия — помогать и местным жителям, и гостям города чувствовать себя комфортно в Самаре во время проведения чемпионата мира по футболу, — отметил Олег Кононенко. — Мне кажется, что у волонтеров и космонавтов главная общая черта — это любопытство. Как космонавт должен быть заинтересован в постижении мира, активен в своих исследованиях, так и волонтеры, чтобы помогать, должны быть открыты для всего нового".

Кононенко не только ответил на вопросы ребят, но и сыграл с ними в настольный футбол — это стало уже доброй традицией встреч волонтерского актива и послов города-организатора.

"Для нас, участников волонтерской программы оргкомитета "Россия-2018", огромная честь познакомиться с Олегом Дмитриевичем, — рассказал директор волонтерского центра ЧМ-2018 в Самаре Владимир Батров. — Я сам, как и многие наши активисты, — выпускник факультета двигателей летательных аппаратов Самарского университета, поэтому фамилию Кононенко знаю из учебного курса. Здорово, что нас с Героем Российской Федерации теперь связывает и чемпионат мира по футболу и, конечно, приятно, что Олег Дмитриевич с таким интересом и вниманием относится к нашей помощи гостям и участникам мирового футбольного первенства".

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