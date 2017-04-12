Максим Гусейнов: "Думаю, Сергей Анташев справится с той нагрузкой, которая на него ляжет"

Во вторник, 11 апреля, на внеочередном заседании парламента депутаты тольяттинской думы избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывшего заместителя главы города Сергея Анташева.

Выбор коллег прокомментировал депутат гордумы Тольятти Максим Гусейнов.

"Я сам был в числе кандидатов, и у меня нет претензий к конкурсной комиссии — она подошла к процедуре во всеоружии, — отметил он. — Каждый претендент и его программа были рассмотрены детально. Я считаю, победил сильнейший кандидат. Сергей Александрович Анташев ранее зарекомендовал себя хорошим специалистом на посту заместителя мэра по городскому хозяйству. Думаю, он справится с той нагрузкой, которая на него ляжет".