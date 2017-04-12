По результатам первых температурных испытаний в Самаре выявлено два аварийных участка

По результатам плановых температурных испытаний на сетях Самарской и Безымянской ТЭЦ, которые проводились специалистами "ПТС" 10 и 11 апреля, было выявлено два повреждения, сообщает пресс-служба коммунальщиков.
В частности, повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм на пересечении пр. К.Маркса и ул. Ташкентской было устранено в среду, 12 апреля, в 03:10. Второе повреждение зафиксировано на тепломагистрали диаметром 800 мм в районе жилого дома № 8 на ул. Береговой. На данный момент выполнена большая часть земляных работ на объекте, специалисты "ПТС" продолжают откачку воды и в ближайшее время планируют приступить к устранению повреждения. Услугу теплоснабжения и ГВС по данной магистрали получают потребители в Кировском и Промышленном районах города. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы в течение сегодняшнего дня.
На время проведения температурных испытаний было приостановлено горячее водоснабжение для потребителей, получающих тепловую энергию от сетей Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. Следует отметить, что, по информации "ПТС", ряд управляющих компаний также ограничили и подачу теплоснабжения своим потребителям, несмотря на уведомление теплоэнергетиков, тем самым снизив эффективность испытаний и не выявив слабые места на внутридомовых коммуникациях. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстанавливаться 12 апреля совместно с коммунальными организациями.
Сегодня специалисты "ПТС" приступят ко второму этапу температурных испытаний. На этот раз повышенной температурой теплоносителя будут испытаны тепловые сети Центральной отопительной котельной (ЦОК). В этой связи 12 и 13 апреля будет временно приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(