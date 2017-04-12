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ЖКХ и благоустройство Общество

По результатам первых температурных испытаний в Самаре выявлено два аварийных участка

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам плановых температурных испытаний на сетях Самарской и Безымянской ТЭЦ, которые проводились специалистами "ПТС" 10 и 11 апреля, было выявлено два повреждения, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

В частности, повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм на пересечении пр. К.Маркса и ул. Ташкентской было устранено в среду, 12 апреля, в 03:10. Второе повреждение зафиксировано на тепломагистрали диаметром 800 мм в районе жилого дома № 8 на ул. Береговой. На данный момент выполнена большая часть земляных работ на объекте, специалисты "ПТС" продолжают откачку воды и в ближайшее время планируют приступить к устранению повреждения. Услугу теплоснабжения и ГВС по данной магистрали получают потребители в Кировском и Промышленном районах города. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы в течение сегодняшнего дня.

На время проведения температурных испытаний было приостановлено горячее водоснабжение для потребителей, получающих тепловую энергию от сетей Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. Следует отметить, что, по информации "ПТС", ряд управляющих компаний также ограничили и подачу теплоснабжения своим потребителям, несмотря на уведомление теплоэнергетиков, тем самым снизив эффективность испытаний и не выявив слабые места на внутридомовых коммуникациях. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстанавливаться 12 апреля совместно с коммунальными организациями.

Сегодня специалисты "ПТС" приступят ко второму этапу температурных испытаний. На этот раз повышенной температурой теплоносителя будут испытаны тепловые сети Центральной отопительной котельной (ЦОК). В этой связи 12 и 13 апреля будет временно приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.

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