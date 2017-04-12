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ЖКХ и благоустройство Общество

Работы по устройству Куйбышевского откоса и Вилоновского склона начнутся до конца недели

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работы по устройству Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской и Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева и Фрунзе) начнутся до конца недели.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.

"Торги проведены, подрядчик определен, сейчас мы ждем только погоды", — пояснил он.

Напомним, работы по устройству Куйбышевского откоса и Вилоновского склона выполнит МП "Спецремстройзеленхоз". Стоимость муниципального контракта составляет 8,37 млн рублей.

Планируется устройство рулонных газонов на площади почти 5 тыс. кв. м, устройство придорожных плит и системы автополива.

Работы планируется завершить до 1 сентября.

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