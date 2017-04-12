Работы по устройству Куйбышевского откоса и Вилоновского склона начнутся до конца недели

Работы по устройству Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской и Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева и Фрунзе) начнутся до конца недели.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Сергей Ульянкин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.
"Торги проведены, подрядчик определен, сейчас мы ждем только погоды", — пояснил он.
Напомним, работы по устройству Куйбышевского откоса и Вилоновского склона выполнит МП "Спецремстройзеленхоз". Стоимость муниципального контракта составляет 8,37 млн рублей.
Планируется устройство рулонных газонов на площади почти 5 тыс. кв. м, устройство придорожных плит и системы автополива.
Работы планируется завершить до 1 сентября.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(