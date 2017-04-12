Жителей региона приглашают к участию в программе по благоустройству дворов

Активные жители Самарской области смогут принять участие в благоустройстве своих дворов в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который стартовал в этом году в России.

На его реализацию в федеральном бюджете предусмотрено порядка 20 млрд рублей, из которых нашему региону будет выделено 927 млн рублей из федеральной казны — еще порядка 1 млрд рублей составит региональное софинансирование.

В первую очередь позитивные преобразования коснутся дворов, расположенных в городах и сельских поселениях области — на работы по их обновлению пойдут две трети федеральных средств. Еще одна треть будет направлена на благоустройство общественных пространств: скверов, бульваров, центральных улиц.

Чтобы заявить свой двор в проекте, жителям необходимо провести общее собрание собственников, на котором определиться с перечнем необходимых работ по благоустройству (установка лавочек, урн, детских и спортивных комплексов, организация освещения, озеленения, парковки, ремонт внутридворовых проездов и т. д.). Далее оформить протокол собрания, сформировать заявку на участие в проекте и передать в администрацию своего муниципалитета.

На основании всех собранных заявок формируется муниципальная программа по благоустройству на 2017 год, а с ноября текущего года — на плановый период 2018–2022 гг. Очередность проведения работ по благоустройству будет зависеть от активности самих жителей: чем раньше они представят заявку, тем раньше их двор будет приведен в порядок.

Кроме того, в рамках приоритетного проекта будет проводиться обновление наиболее знаковых общественных пространств — каждый житель имеет право предложить своей объект для благоустройства. Выбранные варианты и предложения по их преобразованию будут обсуждаться на общественных слушаниях.

На этом участие жителей не заканчивается — они имеют право контролировать выполнение и качество работ на каждом этапе. Однако при этом и сами должны внести свой вклад в общее дело: выходить в свой двор на субботники, помогать подрядчику в формате соучастия, беречь новое оборудование, поддерживать чистоту и прикладывать все усилия, чтобы развивать свой двор и дальше.

"Принципиальное отличие нового проекта от прочих программ по благоустройству заключается в активном участии жителей на каждом этапе его реализации. Решения о преобразовании дворов в комфортное пространство для отдыха должны приниматься самими жителями домов в формате общих собраний, а не в административных кабинетах", — отмечает заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.

На сегодняшний день идет прием заявок от жителей городов и поселений на участие в проекте.

Более подробную информацию о приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды" можно получить на официальном сайте Минстроя РФ.