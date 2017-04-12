Жителей региона приглашают к участию в программе по благоустройству дворов

Активные жители Самарской области смогут принять участие в благоустройстве своих дворов в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который стартовал в этом году в России.
На его реализацию в федеральном бюджете предусмотрено порядка 20 млрд рублей, из которых нашему региону будет выделено 927 млн рублей из федеральной казны — еще порядка 1 млрд рублей составит региональное софинансирование.
В первую очередь позитивные преобразования коснутся дворов, расположенных в городах и сельских поселениях области — на работы по их обновлению пойдут две трети федеральных средств. Еще одна треть будет направлена на благоустройство общественных пространств: скверов, бульваров, центральных улиц.
Чтобы заявить свой двор в проекте, жителям необходимо провести общее собрание собственников, на котором определиться с перечнем необходимых работ по благоустройству (установка лавочек, урн, детских и спортивных комплексов, организация освещения, озеленения, парковки, ремонт внутридворовых проездов и т. д.). Далее оформить протокол собрания, сформировать заявку на участие в проекте и передать в администрацию своего муниципалитета.
На основании всех собранных заявок формируется муниципальная программа по благоустройству на 2017 год, а с ноября текущего года — на плановый период 2018–2022 гг. Очередность проведения работ по благоустройству будет зависеть от активности самих жителей: чем раньше они представят заявку, тем раньше их двор будет приведен в порядок.
Кроме того, в рамках приоритетного проекта будет проводиться обновление наиболее знаковых общественных пространств — каждый житель имеет право предложить своей объект для благоустройства. Выбранные варианты и предложения по их преобразованию будут обсуждаться на общественных слушаниях.
На этом участие жителей не заканчивается — они имеют право контролировать выполнение и качество работ на каждом этапе. Однако при этом и сами должны внести свой вклад в общее дело: выходить в свой двор на субботники, помогать подрядчику в формате соучастия, беречь новое оборудование, поддерживать чистоту и прикладывать все усилия, чтобы развивать свой двор и дальше.
"Принципиальное отличие нового проекта от прочих программ по благоустройству заключается в активном участии жителей на каждом этапе его реализации. Решения о преобразовании дворов в комфортное пространство для отдыха должны приниматься самими жителями домов в формате общих собраний, а не в административных кабинетах", — отмечает заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.
На сегодняшний день идет прием заявок от жителей городов и поселений на участие в проекте.
Более подробную информацию о приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды" можно получить на официальном сайте Минстроя РФ.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(