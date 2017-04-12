Серийному убийце пенсионерок выслали еще одно уголовное дело

Павлу Шайахметову, которого обвиняют в двух убийствах самарских пенсионерок, могут в ближайшее время предъявить обвинение еще в одном особо тяжком преступлении — убийстве сотрудницы отдела кадров администрации города Ярцево Смоленской области Натальи Сафоненковой.

56-летняя женщина 6 марта пошла домой обедать, но на работу так и не вернулась. Коллеги объявили тревогу, вскоре тело чиновницы нашли с колото-резаными ранами в области горла. Примерно через две недели местная полиция разместила фотографии мужчины и женщины, которых разыскивали по подозрению в причастности к произошедшему.

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Как сообщили местные следователи, женщина вскоре нашлась и оказалась "не при делах" — просто стояла сзади мужчины в очереди к банкомату. А вот мужчина, в котором чуть позже признали Павла Шайахметова, из Смоленской области скрылся, и теперь подозревается в двух убийствах в Самаре, произошедших 25 и 28 марта.

"Мы направили коллегам постановление о привлечении Шайахметова в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Нина Василькова.

Впрочем, самарские следователи документы еще не получили. Между тем, как ранее сообщали силовики, вину в двух убийствах в Самаре Шайахметов признал. Что он скажет об эпизоде с ярцевской чиновницей, пока не ясно.