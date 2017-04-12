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Облправительство Власть и политика

В 2016 году доходы Самарской области выросли на 12,9 млрд рублей

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сравнению с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы области выросли на 8,1%. Об этом в среду, 12 апреля, на очередном заседании правительства рассказала замминистра управления финансами Самарской области Елена Зябкина. Она представила коллегам отчет о реализации программы "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений".

По итогам 2016 года консолидированный бюджет региона в части доходов выполнен на 99,6%, в том числе прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 100,2%. В абсолютном выражении прирост доходов составил 12,9 млрд рублей.

"В 2016 году в бюджет региона поступили серьезные отчисления по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, налогу на доходы физлиц, акцизные сборы от горюче-смазочных материалов, — пояснил министр управления финансами Сергей Кандеев.

Одновременно сократилась расходная часть бюджета. В 2016 году она выполнена на 96%. В итоге дефицит консолидированного бюджета региона стал меньше на 57%, в том числе по областному бюджету на 41%.

Ведется работа и с госдолгом. "В 2016 г. долговая нагрузка на областной бюджет составила 55%, что на 4% меньше уровня 2015 года. Проведена реструктуризация государственного долга в объеме 10,9 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре долга увеличилась с 22% до 29%, что позволило сократить плановые расходы на обслуживание долга более чем на 840 млн рублей", — рассказала Зябкина.

Особое значения уделяется поддержке местных бюджетов. За год муниципалитетам было предоставлено 30,1 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов. Благодаря дотациям разница в бюджетной обеспеченности муниципалитетов снизилась с 2,7 до 1,5 раза. Кроме того, по итогам года в местных бюджетах полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность, а остатки бюджетных средства увеличились на 10%.

Эффективность расходования средств проверяется регулярно. По оценкам министерства, в 2016 году качество бюджетного планирования и исполнения областного бюджета выросло на 2,2%.

Реализация программы будет продолжена в 2017 году.

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