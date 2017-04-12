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Преступления Происшествия

В Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина и гашиша

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮ.
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Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали в Самаре безработного 24-летнего парня, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Молодого человека задержали, когда он делал "закладку" около дома на ул. Дыбенко. У подозреваемого изъяли сверток с 9,5 г гашиша и 10 пакетов с 5,01 г амфетамина.

Кроме того, при обыске в его квартире на ул. Печерской полицейские нашли еще около 200 г тех же наркотиков, предположительно, приготовленных для сбыта. Также сотрудники органов внутренних дел обнаружили весы, изоленту и пакеты, по их мнению, предназначавшиеся для фасовки запрещенных веществ. А в изъятом мобильнике парня обнаружилось несколько адресов, по которым, предположительно, он должен был сделать "закладки".

По версии следствия, молодой человек сбывал наркотики через интернет-магазин в одной из соседних республик, а незадолго до задержания подозреваемый приехал в Самару с той же целью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере". Задержанный заключен под стражу.

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