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Общество

Олег Кононенко: "Подготовку к ЧМ-2018 можно сравнить с подготовкой космонавта"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 апреля, в День космонавтики, посол Самары - города-организатора ЧМ-2018, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена".

Фото: Анар МОВСУМОВ

"Пусковой стол, с которого нас отправляют в космос, может уместиться на футбольном поле стадиона. Объемы бетона и металла, которые я здесь сейчас вижу, меня впечатляют, - поделился Олег Кононенко, поднявшись на пятый этаж сектора D "Самара Арены". - Конечно, с инженерной и технической стороны стартовые комплексы космодромов гораздо сложнее. Но самарский стадион выглядит мощно. Интересно спроектирован купол арены. Не терпится увидеть уже готовый стадион, ведь его проект у всех ассоциируется с космическим объектом".

Когда чуть более года назад, 24 марта 2016 года, Олег Кононенко впервые посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена", строители только начинали работу над куполом - был установлен первый монтажный блок консоли. К 12 апреля 2017 года, во время второго визита посла, строители готовились к монтажу 51 блока.

"Выросли и трибуны, появился их верхний ярус - и с него отлично видно поле. Хочется, чтобы самарский стадион был красивым и удобным для болельщиков, - рассказал космонавт. - 10 дней назад я с семьей был на игре ЦСКА - "Крылья Советов" в Москве: хотя наша команда и проиграла, мы все получили удовольствие от посещения нового современного стадиона. Самарские любители футбола также достойны болеть за своих с трибун отличной арены. И здорово, что благодаря ЧМ-2018 это станет возможным".

За время своего визита в Самару посол города-организатора ЧМ-2018 также встретился с волонтерами, которые будут помогать в организации и проведении мирового первенства в Самаре. Посетив стадион, космонавт поднялся на смотровую площадку, расположенную на крыше 120-метрового здания в центре города. А затем принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню космонавтики.

"Полет на орбиту для космонавта - это вершина. Вершина его подготовки, вершина его труда. С момента начала подготовки к полету проходит достаточно много времени, затрачивается много усилий. Также и с чемпионатом мира. Для многих - и игроков, и организаторов, и болельщиков - чемпионат мира - единственный в жизни. Как футболисты делают все, чтобы попасть в сборную и выиграть с ней трофей, так и космонавты - тренируются в группе на этапе отбора, а потом работают вместе - командой экипажа, чтобы космический полет состоялся, - заключил Олег Кононенко. - В нашей стране футбол популярен, для нас он очень важен. Именно поэтому мы так серьезно готовимся к мировому первенству, вкладываем много и многое меняем. И главное - сами готовы меняться, становиться лучше для тех, кто, также любя футбол, приедет к нам. А можно представить, что вся планета - одна команда, и для всех участников чемпионат мира по футболу - это настоящее космическое путешествие".

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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