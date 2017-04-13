Матч "Крыльев Советов" с "Анжи" рассудит Алексей Николаев

Матч 23-го тура Чемпионата России, в котором "Крылья Советов" сыграют с "Анжи", рассудит судья из столицы Алексей Николаев, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле ему помогут линейные арбитры Вячеслав Семенов и Рашид Абусуев. Резервный судья – Дмитрий Недвижай. Инспектор матча – Юрий Чеботарев.
Отметим, что ранее Алексей Николаев судил 22 матча с участием "Крыльев Советов". В них самарцы трижды побеждали, восемь раз терпели поражение и 11 сыграли вничью.
Напомним, встреча команд состоится 15 августа в Каспийске (Дагестан).
Последние комментарии
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ