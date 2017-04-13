16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноглинском районе Самары полицейские изъяли у правонарушителя патроны Прокуратура утвердила обвинение по делу гендиректора АвтоВАЗагрегата Виктора Козлова Серийному убийце пенсионерок выслали еще одно уголовное дело Уголовное дело "правой руки" Светланы Лады-Русь передали в суд Неизвестный "слил" в соцсети интимные фотографии 13-летней девочки

Преступления Происшествия

В Красноглинском районе Самары полицейские изъяли у правонарушителя патроны

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати

В отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре от местных жителей поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на ул. Никонова, неизвестный мужчина распивает спиртные напитки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному в сообщении адресу прибыли сотрудники ближайшего пункта полиции. Стражи правопорядка задокументировали факт нарушения общественного порядка, задержали 37-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина сильно нервничал, и правоохранители приняли решение досмотреть его. В результате личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в куртке задержанного пять предметов, похожих на боеприпасы. Сотрудники органов внутренних дел направили находку на экспертизу. Впоследствии специалисты установили, что изъятые предметы являются патронами калибра 7,62 мм, пригодными для стрельбы.

На вопрос, откуда у него боеприпасы, мужчина пояснил, что нашел их на улице, некоторое время хранил дома и теперь решил выбросить. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Ekaterina Dronova 13 февраля 2017 12:12 В Самаре кинолога подозревают в том, что она бросила беременную кошку под колеса машины

ну что за люди, и откуда они только берутся?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30