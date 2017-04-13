В Красноглинском районе Самары полицейские изъяли у правонарушителя патроны

В отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре от местных жителей поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на ул. Никонова, неизвестный мужчина распивает спиртные напитки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному в сообщении адресу прибыли сотрудники ближайшего пункта полиции. Стражи правопорядка задокументировали факт нарушения общественного порядка, задержали 37-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина сильно нервничал, и правоохранители приняли решение досмотреть его. В результате личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в куртке задержанного пять предметов, похожих на боеприпасы. Сотрудники органов внутренних дел направили находку на экспертизу. Впоследствии специалисты установили, что изъятые предметы являются патронами калибра 7,62 мм, пригодными для стрельбы.

На вопрос, откуда у него боеприпасы, мужчина пояснил, что нашел их на улице, некоторое время хранил дома и теперь решил выбросить. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".