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Полпред президента РФ Михаил Бабич прибыл в Самарскую область

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Фото: Архив «ВН»

Полпред главы государства с губернатором Николаем Меркушкиным посетит объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также Михаил Бабич проведет заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества "О повышении роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах Приволжского федерального округа".

В Совете примут участие руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных Общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.

Участники заседания поделятся опытом взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества, обсудят возникающие проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.

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