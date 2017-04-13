Полпред президента РФ Михаил Бабич прибыл в Самарскую область

В четверг, 13 апреля, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Полпред главы государства с губернатором Николаем Меркушкиным посетит объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Также Михаил Бабич проведет заседание Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества "О повышении роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах Приволжского федерального округа".
В Совете примут участие руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных Общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.
Участники заседания поделятся опытом взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества, обсудят возникающие проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?