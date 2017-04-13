Реконструкция автомобильной дороги "Волжский — аэропорт "Курумоч" завершена на 58%

В четверг, 13 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич. В рамках посещения объектов строящейся и реконструируемой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин посетили участок строящейся автодороги "Волжский — аэропорт "Курумоч".

Как пояснил министр транспорта областного правительства, этот проект включает в себя строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 4,05 км и прокладку трехпролетного путепровода через железную дорогу длиной 195 м.

Необходимо это для того, чтобы создать совершенно новые условия для подъезда к аэропорту — как для личного автотранспорта, так и для рейсовых автобусов.

Общая стоимость объекта — 2,43 млрд рублей. Гарантия сохранности асфальтобетонного полотна должна составить пять лет. В настоящее время на объекте на 80% выполнено возведение насыпи земляного полотна — 4 из 5 км, на 50% выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетоного покрытия (2,3 из 5 км), на 45% выполнено строительство путепровода через железную дорогу, на 90% выполнено устройство водопропускных труб. Сегодня в целом готовность объекта составляет 58%. Отставаний от графика нет. Завершение реконструкции автодороги намечено на декабрь 2017 года.

Михаил Бабич уточнил, какой рост пассажиропотока планируется после ввода дороги в эксплуатацию, а также поинтересовался судьбой действующей дороги. "Ожидаем рост пассажиропотока в четыре раза, до 22 тыс. автомобилей в сутки. Что касается старой дороги, то она будет использоваться как резервная. Кроме того, часть ее будет отдана под парковочные места", — пояснил Николай Меркушкин.