В Тольятти при ДТП с участием пяти машин погиб водитель "Оки"

В четверг, 13 апреля, в зеленой зоне Тольятти участником ДТП стал 55-летний водитель автомобиля "Ока", который в 7:25 ехал по Лесопарковому шоссе со стороны Автозаводского района в направлении Центрального района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, в районе дома № 42 по Лесопарковому шоссе он выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с двумя автомобилями Lada Kalina. Еще в ДТП оказались втянуты автомобили Kia и "Газель".

В результате столкновения водитель автомобиля "Ока" скончался. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, ДТП спровоцировало серьезный затор на Лесопарковом шоссе. А судя по карте Тольятти в "Яндексе", сейчас на Лесопарковом шоссе движение частично осложнено в сторону Автозаводского района.