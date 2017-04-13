В Тольятти при ДТП с участием пяти машин погиб водитель "Оки"

В четверг, 13 апреля, в зеленой зоне Тольятти участником ДТП стал 55-летний водитель автомобиля "Ока", который в 7:25 ехал по Лесопарковому шоссе со стороны Автозаводского района в направлении Центрального района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным, в районе дома № 42 по Лесопарковому шоссе он выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с двумя автомобилями Lada Kalina. Еще в ДТП оказались втянуты автомобили Kia и "Газель".
В результате столкновения водитель автомобиля "Ока" скончался. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщали в соцсетях очевидцы, ДТП спровоцировало серьезный затор на Лесопарковом шоссе. А судя по карте Тольятти в "Яндексе", сейчас на Лесопарковом шоссе движение частично осложнено в сторону Автозаводского района.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.