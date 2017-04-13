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Общество

Самара оказалась лидером среди российских городов-миллионников по обеспеченности легковыми автомобилями

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самара имеет наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями среди российских городов с населением свыше 1 млн жителей. К такому выводу по результатам проведенного исследования пришло аналитическое агентство "Автостат". Данный анализ позволил определить обеспеченность легковыми автомобилями на 1 тыс. человек в крупнейших городах страны.

При парке, чуть превышающем 390 тыс. единиц, и населении порядка 1,2 млн человек в Самаре на 1 тыс. жителей приходится 334 легковых автомобиля. Иными словами, каждый третий самарец имеет автомобиль.

На второй позиции рейтинга находится Санкт-Петербург, в котором показатель обеспеченности составляет 319 штук. Замыкает тройку лидеров Воронеж (308 шт.), который чуть опережает Москву. Несмотря на то, что в столице самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек здесь составила 307 штук.

Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди российских городов-миллионников насчитывается в Перми (237 штук).

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