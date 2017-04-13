Самара оказалась лидером среди российских городов-миллионников по обеспеченности легковыми автомобилями

Самара имеет наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями среди российских городов с населением свыше 1 млн жителей. К такому выводу по результатам проведенного исследования пришло аналитическое агентство "Автостат". Данный анализ позволил определить обеспеченность легковыми автомобилями на 1 тыс. человек в крупнейших городах страны.
При парке, чуть превышающем 390 тыс. единиц, и населении порядка 1,2 млн человек в Самаре на 1 тыс. жителей приходится 334 легковых автомобиля. Иными словами, каждый третий самарец имеет автомобиль.
На второй позиции рейтинга находится Санкт-Петербург, в котором показатель обеспеченности составляет 319 штук. Замыкает тройку лидеров Воронеж (308 шт.), который чуть опережает Москву. Несмотря на то, что в столице самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек здесь составила 307 штук.
Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди российских городов-миллионников насчитывается в Перми (237 штук).
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!