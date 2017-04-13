Реконструкция Московского шоссе ведётся в точном соответствии с графиком

В четверг, 13 апреля, в рамках рабочего визита и знакомства с инфраструктурой Самары полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в сопровождении губернатора Николая Меркушкина ознакомился с ходом реконструкции транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.

Министр транспорта регионального правительства Иван Пивкин представил полномочному представителю проект развития транспортной инфраструктуры города к Чемпионату мира по футболу в целом и Московского шоссе в частности.

Так, реконструкция Московского шоссе включает в себя строительство десятиполосной автомобильной дороги протяженностью 9,2 км и -двух тоннелей протяженностью 445 и 554 м на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Как пояснил Иван Пивкин, общая стоимость объекта - 9 млрд 290 млн рублей, генподрядчиком выступает ООО “Самаратранстрой”. Николай Меркушкин добавил, что строительство двухуровневых развязок на Ракитовском шоссе и проспекте Кирова обусловлены тем, что это самые загруженные развязки в городе.

Михаил Бабич поинтересовался возможностями компании подрядчика. Как пояснил директор “Самаратранстроя” Сергей Сурков, компания занимает ведущие позиции на дорожно-строительном рынке региона. Также полпред уточнил уровень заработной платы строителей. Как пояснил Сурков, она в среднем составляет порядка 40 тысяч рублей.

Также полпред уточнил, есть ли отставание от графика и сроки завершения строительных работ. Иван Пивкин пояснил, строительные работы будут завершены согласно графику в декабре 2017 года. В настоящий момент, есть небольшое отставание по перекладке сетей, в частности водовода. Тем не менее, это не мешает строительству дороги, а само отставание будет ликвидировано уже в июле.