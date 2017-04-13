16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реконструкция Московского шоссе ведётся в точном соответствии с графиком Михаил Бабич посетил строящийся стадион "Самара Арена" В Самарской области упразднен отдел рыбнадзора, подведомственный Средневолжскому ТУ Росрыболовства Реконструкция автомобильной дороги "Волжский — аэропорт "Курумоч" завершена почти на 60% Михаил Бабич ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта "Курумоч"

Федеральная власть Власть и политика

Реконструкция Московского шоссе ведётся в точном соответствии с графиком

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати

В четверг, 13 апреля, в рамках рабочего визита и знакомства с инфраструктурой Самары полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в сопровождении губернатора Николая Меркушкина ознакомился с ходом реконструкции транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.

Министр транспорта регионального правительства Иван Пивкин представил полномочному представителю проект развития транспортной инфраструктуры города к Чемпионату мира по футболу в целом и Московского шоссе в частности.
Так, реконструкция Московского шоссе включает в себя строительство десятиполосной автомобильной дороги протяженностью 9,2 км и -двух тоннелей протяженностью 445 и 554 м на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Как пояснил Иван Пивкин, общая стоимость объекта - 9 млрд 290 млн рублей, генподрядчиком выступает ООО “Самаратранстрой”. Николай Меркушкин добавил, что строительство двухуровневых развязок на Ракитовском шоссе и проспекте Кирова обусловлены тем, что это самые загруженные развязки в городе.
Михаил Бабич поинтересовался возможностями компании подрядчика. Как пояснил директор “Самаратранстроя” Сергей Сурков, компания занимает ведущие позиции на дорожно-строительном рынке региона. Также полпред уточнил уровень заработной платы строителей. Как пояснил Сурков, она в среднем составляет порядка 40 тысяч рублей.
Также полпред уточнил, есть ли отставание от графика и сроки завершения строительных работ. Иван Пивкин пояснил, строительные работы будут завершены согласно графику в декабре 2017 года. В настоящий момент, есть небольшое отставание по перекладке сетей, в частности водовода. Тем не менее, это не мешает строительству дороги, а само отставание будет ликвидировано уже в июле.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 16:11 В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:17 Природоохранный прокурор Евгений Корнилов возглавил управление в облпрокуратуре

Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.

Dmitry Lakotsenin 02 ноября 2016 20:26 Парад Памяти получил статус федерального проекта партии "Единая Россия"

Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!

Евгений Корнилов 25 сентября 2016 12:36 Министр образования и науки РФ обсудила проблемы высшего образования с ректорами самарских вузов

Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.

Fani Fani 12 сентября 2016 09:25 Председателем самарского Арбитражного суда может стать глава арбитража Татарстана Николай Новиков

И снова , здравствуйте?

Фото на сайте

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Волжский автомобильный завод

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Волжский автомобильный завод

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30