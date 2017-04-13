На Московском шоссе опрокинулся в кювет Mercedes

В Самаре 13 апреля на Московском шоссе в кювет улетел Mercedes, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии сотрудников ДПС, в 4:20 30-летний водитель иномарки ехал по Московскому шоссе со стороны ул. Алма-Атинской в направлении Ташкентской. Напротив дома № 20в по ул. Тракторной он не выдержал безопасный боковой интервал с попутным Hyundai Solaris под управлением 54-летнего мужчины. В результате Mercedes столкнулся с водоналивными ограждениями, выехал на ремонтный участок дороги и кучу щебня, где опрокинулся.
В результате аварии пострадал 55-летний пассажир Mercedes.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.