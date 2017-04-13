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На Московском шоссе опрокинулся в кювет Mercedes

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 13 апреля на Московском шоссе в кювет улетел Mercedes, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По версии сотрудников ДПС, в 4:20 30-летний водитель иномарки ехал по Московскому шоссе со стороны ул. Алма-Атинской в направлении Ташкентской. Напротив дома № 20в по ул. Тракторной он не выдержал безопасный боковой интервал с попутным Hyundai Solaris под управлением 54-летнего мужчины. В результате Mercedes столкнулся с водоналивными ограждениями, выехал на ремонтный участок дороги и кучу щебня, где опрокинулся.

В результате аварии пострадал 55-летний пассажир Mercedes.

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