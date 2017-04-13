Четверо мужчин, получившие за нападение на бизнесмена по 5,5 тыс. руб., отправятся под суд

В Самаре закончено расследование уголовного дела четырех жителей области, которых обвиняют в заказном нападении на бизнесмена, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Действия мужчин квалифицировали по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное по найму группой лиц по предварительному сговору с применением оружия".

Напомним, утром 25 мая 2016 г. на 46-летнего местного жителя и владельца трех предприятий Олега П. напали возле его дома на ул. Степана Разина, 98. Трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз сбили мужчину с ног и избили его железной арматурой. С места происшествия злоумышленники скрылись на машине.

Единственной зацепкой для правоохранителей были марка и цвет машины, на которой, предположительно, приехали нападавшие. Через несколько месяцев стражи порядка вышли на след автомобиля. Он был зарегистрирован в соседней области. При этом владелец утверждал, что недавно приобрел машину у самарца.

Предыдущим хозяином автомобиля оказался 24-летний житель Самарской области, судимый за грабеж. По мнению правоохранителей, он имел непосредственное отношение к преступлению. Мужчина дал признательные показания.

Позже полицейские установили, что к нападению могут быть причастны еще три жителя Самары. В сентябре 2016 г. все четверо обвиняемых были арестованы.

По версии следствия, 35-летний самарец — руководитель охранного предприятия уговорил совершить преступление своих знакомых: 22-летнего студента, 24-летнего безработного местного жителя и ранее судимого безработного 23-летнего жителя области.

Злоумышленники разработали план и распределили роли, согласно которым трое нападали на жертву, а владелец машины должен был привезти их, а затем быстро увезти с места происшествия. За эту "работу" четверо мужчин получили от неизвестного не менее 22 тыс. рублей. Эти деньги обвиняемые распределили между собой и потратили.

Во время следствия мужчины не признавали вину. Сейчас уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения.