Четверо мужчин, получившие за нападение на бизнесмена по 5,5 тыс. руб., отправятся под суд

В Самаре закончено расследование уголовного дела четырех жителей области, которых обвиняют в заказном нападении на бизнесмена, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Действия мужчин квалифицировали по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное по найму группой лиц по предварительному сговору с применением оружия".
Напомним, утром 25 мая 2016 г. на 46-летнего местного жителя и владельца трех предприятий Олега П. напали возле его дома на ул. Степана Разина, 98. Трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз сбили мужчину с ног и избили его железной арматурой. С места происшествия злоумышленники скрылись на машине.
Единственной зацепкой для правоохранителей были марка и цвет машины, на которой, предположительно, приехали нападавшие. Через несколько месяцев стражи порядка вышли на след автомобиля. Он был зарегистрирован в соседней области. При этом владелец утверждал, что недавно приобрел машину у самарца.
Предыдущим хозяином автомобиля оказался 24-летний житель Самарской области, судимый за грабеж. По мнению правоохранителей, он имел непосредственное отношение к преступлению. Мужчина дал признательные показания.
Позже полицейские установили, что к нападению могут быть причастны еще три жителя Самары. В сентябре 2016 г. все четверо обвиняемых были арестованы.
По версии следствия, 35-летний самарец — руководитель охранного предприятия уговорил совершить преступление своих знакомых: 22-летнего студента, 24-летнего безработного местного жителя и ранее судимого безработного 23-летнего жителя области.
Злоумышленники разработали план и распределили роли, согласно которым трое нападали на жертву, а владелец машины должен был привезти их, а затем быстро увезти с места происшествия. За эту "работу" четверо мужчин получили от неизвестного не менее 22 тыс. рублей. Эти деньги обвиняемые распределили между собой и потратили.
Во время следствия мужчины не признавали вину. Сейчас уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?