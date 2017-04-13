Отказано в УДО осужденному за убийство, изнасилование, а также попытку сжечь уголовное дело

В четверг, 13 апреля, в суде Волжского района был рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении жителя Кинеля Виталия Литвинова. Об этом Волга Ньюс сообщил помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.
Литвинов приехал в Кинель из Магадана. В Самарской области он устроился работать грузчиком. В 2004 г. мужчина в пос. Усть-Кинельский изнасиловал девушку и, чтобы скрыть преступление, избил ее и задушил. Литвинова задержали, но в ИВС он поджог второй том своего уголовного дела, чтобы уничтожить доказательства. Таким образом, к обвинению в убийстве и изнасиловании добавилось еще и обвинение в повреждении документов. Мужчину осудили на 18 лет лишения свободы.
"В местах лишения свободы он получил образование пекаря и оператора швейного дела, — рассказал Волга Ньюс Евгений Керенцев. — Но суд учел мнение прокуратуры, основанное и на отношении обвиняемого к совершенному преступлению, и отказал ему в УДО".
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги