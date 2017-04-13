Отказано в УДО осужденному за убийство, изнасилование, а также попытку сжечь уголовное дело

В четверг, 13 апреля, в суде Волжского района был рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении жителя Кинеля Виталия Литвинова. Об этом Волга Ньюс сообщил помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.

Литвинов приехал в Кинель из Магадана. В Самарской области он устроился работать грузчиком. В 2004 г. мужчина в пос. Усть-Кинельский изнасиловал девушку и, чтобы скрыть преступление, избил ее и задушил. Литвинова задержали, но в ИВС он поджог второй том своего уголовного дела, чтобы уничтожить доказательства. Таким образом, к обвинению в убийстве и изнасиловании добавилось еще и обвинение в повреждении документов. Мужчину осудили на 18 лет лишения свободы.

"В местах лишения свободы он получил образование пекаря и оператора швейного дела, — рассказал Волга Ньюс Евгений Керенцев. — Но суд учел мнение прокуратуры, основанное и на отношении обвиняемого к совершенному преступлению, и отказал ему в УДО".