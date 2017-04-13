16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Бабич: "Нет никак сомнений — Самара достойно проведет чемпионат мира" Михаил Бабич осмотрел реконструкцию 4-й очереди набережной Реконструкция Московского шоссе ведется в точном соответствии с графиком Михаил Бабич посетил строящийся стадион "Самара Арена" В Самарской области упразднен отдел рыбнадзора, подведомственный Средневолжскому ТУ Росрыболовства

Федеральная власть Власть и политика

Михаил Бабич: "Нет никак сомнений — Самара достойно проведет чемпионат мира"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати

В четверг, 13 апреля, в рамках рабочего визита в Самарскую область полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в сопровождении губернатора Николая Меркушкина посетил объекты спортивной и транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу — стадион "Самара Арена", международный аэропорт "Курумоч", строящуюся развязку на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова и автодорогу "поселок Волжский — "Курумоч".

Михаил Бабич: "Нет никак сомнений — Самара достойно проведет чемпионат мира" Михаил Бабич: "Нет никак сомнений — Самара достойно проведет чемпионат мира"
Фото: Дмитрий Бурлаков

По итогам посещения этих объектов Михаил Бабич дал оценку подготовки областного центра к предстоящему мировому первенству по футболу.

"Это и моя оценка, и оценка всех тех комиссий, которые работали здесь ранее. То отставание, которое мы наблюдали здесь в октябре прошлого года, сегодня на отдельных объектах ликвидировано, на других — существенно сокращено", — сказал полномочный представитель.

Михаил Бабич подчеркнул, что к июлю этого года подготовка к чемпионату мира в Самарской области полностью войдет в график.

"Сегодня нет никаких сомнений, что Самара достойно подготовится и достойно проведет чемпионат мира. Сам чемпионат — это сильнейший стимул для дальнейшего развития. По решению главы государства из федерального бюджета выделены десятки миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, благоустройства, создание объектов спорта и досуга. Все они еще десятки лет будут служить самарцам и послужат стимулом дальнейшего социально-экономического развития города, и Самара станет одним из самых благоустроенных городов России, у города все для этого есть", — уверен Михаил Бабич.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 16:11 В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:17 Природоохранный прокурор Евгений Корнилов возглавил управление в облпрокуратуре

Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.

Dmitry Lakotsenin 02 ноября 2016 20:26 Парад Памяти получил статус федерального проекта партии "Единая Россия"

Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!

Евгений Корнилов 25 сентября 2016 12:36 Министр образования и науки РФ обсудила проблемы высшего образования с ректорами самарских вузов

Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.

Fani Fani 12 сентября 2016 09:25 Председателем самарского Арбитражного суда может стать глава арбитража Татарстана Николай Новиков

И снова , здравствуйте?

Фото на сайте

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Волжский автомобильный завод

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Волжский автомобильный завод

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30