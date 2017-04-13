Михаил Бабич: "Нет никак сомнений — Самара достойно проведет чемпионат мира"

В четверг, 13 апреля, в рамках рабочего визита в Самарскую область полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в сопровождении губернатора Николая Меркушкина посетил объекты спортивной и транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу — стадион "Самара Арена", международный аэропорт "Курумоч", строящуюся развязку на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова и автодорогу "поселок Волжский — "Курумоч".

По итогам посещения этих объектов Михаил Бабич дал оценку подготовки областного центра к предстоящему мировому первенству по футболу.

"Это и моя оценка, и оценка всех тех комиссий, которые работали здесь ранее. То отставание, которое мы наблюдали здесь в октябре прошлого года, сегодня на отдельных объектах ликвидировано, на других — существенно сокращено", — сказал полномочный представитель.

Михаил Бабич подчеркнул, что к июлю этого года подготовка к чемпионату мира в Самарской области полностью войдет в график.

"Сегодня нет никаких сомнений, что Самара достойно подготовится и достойно проведет чемпионат мира. Сам чемпионат — это сильнейший стимул для дальнейшего развития. По решению главы государства из федерального бюджета выделены десятки миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры, благоустройства, создание объектов спорта и досуга. Все они еще десятки лет будут служить самарцам и послужат стимулом дальнейшего социально-экономического развития города, и Самара станет одним из самых благоустроенных городов России, у города все для этого есть", — уверен Михаил Бабич.