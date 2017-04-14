С 14 апреля будет ограничен выезд из дворов в районе ТЦ "Московский"

С 14 по 18 апреля в связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от пр. Кирова до АЗС "Роснефть" будет закрыт выезд на Московское шоссе с дворовой территории между домами № 7 и № 12 18-го километра Московского шоссе (напротив ТЦ "Московский").

На время проведения работ будет организован объезд, сообщает пресс-служба областного правительства.