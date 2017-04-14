В Самаре при столкновении ВАЗ-2106 и Infiniti пострадали два человека

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ул. Ново-Садовой столкнулись ВАЗ-2106 и Infiniti.
По предварительным данным ГИБДД, примерно в 19:50 20-летний водитель "шестерки", ехавший по Ново-Садовой по направлению из города, при повороте налево на ул. Советской Армии на разрешающий сигнал светофора не пропустил встречный Infiniti.
После ДТП в больницу экипажем скорой помощи были доставлены водитель и 22-летний пассажир отечественного автомобиля. У каждого имелось подозрение на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.