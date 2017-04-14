В Самаре при столкновении ВАЗ-2106 и Infiniti пострадали два человека

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ул. Ново-Садовой столкнулись ВАЗ-2106 и Infiniti.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 19:50 20-летний водитель "шестерки", ехавший по Ново-Садовой по направлению из города, при повороте налево на ул. Советской Армии на разрешающий сигнал светофора не пропустил встречный Infiniti.

После ДТП в больницу экипажем скорой помощи были доставлены водитель и 22-летний пассажир отечественного автомобиля. У каждого имелось подозрение на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

По факту ДТП проводится проверка.