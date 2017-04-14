Тольяттинский инструктор по фитнесу подозревается в покушении на убийство

На днях в Тольятти после длительной проверки возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло еще 18 марта около половины первого ночи.
Возле магазина на Южном шоссе под пули попал 31-летний мужчина. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями головы и живота.
Подозреваемым по делу проходит тольяттинский фитнес-инструктор 1981 года рождения.
Предполагается, что он стрелял из своего травматического пистолета. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?