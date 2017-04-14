Адвоката и полицейского в Самаре отдали под суд по обвинению в покушении на мошенничество на 3 млн рублей

Региональный Следственный комитет закончил расследование уголовного дела, фигурантами по которому проходят член Палаты адвокатов Самарской области Александр Силуянов и инспектор отдела по исполнению административного законодательства городского У МВД.

Напомним, их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

"По версии следствия, в октябре 2016 г. мужчины обманули гражданку, сообщив ей о наличии компромата на ее сестру, достаточного для возбуждения уголовного дела, - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. - Кроме того, они пообещали помочь с УДО родственнице, а за решение обоих вопросов запросили 3 млн рублей".

Силовики считают, что на самом деле никому помогать ни адвокат, ни полицейский не собирались. Отсюда и квалификация их действий по статье "Покушение на мошенничество".

Задержание состоялось 1 ноября 2016 г., когда Силуянов в комнате для переговоров с клиентами Самарской коллегии адвокатов получил половину оговоренной суммы - 1,5 млн руб. (300 тыс. из которых были настоящими, а остальное - муляжом). После передачи денег адвоката задержали сотрудники областного УФСБ России и служба безопасности регионального УФСИН.

Согласно данным Палаты адвокатов Самарской области, адвокатский статус Александра Силуянова был приостановлен 26 января 2017 года.

В обстоятельствах этого уголовного дела будет разбираться Промышленный районный суд Самары.