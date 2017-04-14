Прокуратура указала сотрудникам МП "Благоустройство", где искать ямы на дорогах

Прокуратура Промышленного района Самары провела выездные проверки с городской ГИБДД, по итогам которых были зафиксированы ямы на дорогах улиц Калинина, Физкультурной, Воронежской и Нагорной.
По словам сотрудников надзорного ведомства, просадки дорожного полотна и выбоины не соответствуют ГОСТам, а также очевидно затрудняют движение автотранспорта.
"Кроме того, на месте выявленных недостатков отсутствуют дорожные знаки и иные технические средства, предупреждающие участников дорожного движения об опасности на пути следования", - сообщили в прокуратуре Промышленного района.
Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес директора МП Самары "Благоустройство" Алексея Власова, оно сейчас находится в стадии рассмотрения.
Кроме того, материалы проверки направлены в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц МП "Благоустройство".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(