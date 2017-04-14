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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура указала сотрудникам МП "Благоустройство", где искать ямы на дорогах

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары провела выездные проверки с городской ГИБДД, по итогам которых были зафиксированы ямы на дорогах улиц Калинина, Физкультурной, Воронежской и Нагорной.

По словам сотрудников надзорного ведомства, просадки дорожного полотна и выбоины не соответствуют ГОСТам, а также очевидно затрудняют движение автотранспорта.

"Кроме того, на месте выявленных недостатков отсутствуют дорожные знаки и иные технические средства, предупреждающие участников дорожного движения об опасности на пути следования", - сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес директора МП Самары "Благоустройство" Алексея Власова, оно сейчас находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, материалы проверки направлены в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц МП "Благоустройство".

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