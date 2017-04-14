В Самару доставят Благодатный огонь

По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия 16 апреля, в день православной Пасхи, Благодатный огонь будет доставлен в Самару.

Накануне делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя. Возглавляют делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и представитель Русской православной церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек. Среди них заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель ФМБА России Владимир Уйба, ректор Московской консерватории Александр Соколов, главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, директор ФГУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера" Алексей Баиндурашвили, актер Андрей Мерзликин и многие другие.

От Самарской области за Благодатным огнем отправились вице-губернатор Александр Фетисов и депутат совета депутатов Кировского района Самары Александр Лашкин.

15 апреля, в Великую субботу, члены делегации станут участниками литании Благодатного огня в храме Воскресения Христова. Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву к началу Пасхального патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя и передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Александр Фетисов и Александр Лашкин из Москвы доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в Покровский кафедральный собор Самары и передадут митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию.

Встреча делегации от Самарской области состоится 16 апреля в 03:20 в аэропорту "Курумоч" в общем зале.

В мероприятии примут участие представители Самарской епархии.