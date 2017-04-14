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В Самару доставят Благодатный огонь

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия 16 апреля, в день православной Пасхи, Благодатный огонь будет доставлен в Самару.

Накануне делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя. Возглавляют делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и представитель Русской православной церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек. Среди них заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель ФМБА России Владимир Уйба, ректор Московской консерватории Александр Соколов, главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, директор ФГУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера" Алексей Баиндурашвили, актер Андрей Мерзликин и многие другие.

От Самарской области за Благодатным огнем отправились вице-губернатор Александр Фетисов и депутат совета депутатов Кировского района Самары Александр Лашкин.

15 апреля, в Великую субботу, члены делегации станут участниками литании Благодатного огня в храме Воскресения Христова. Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву к началу Пасхального патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя и передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Александр Фетисов и Александр Лашкин из Москвы доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в Покровский кафедральный собор Самары и передадут митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию.

Встреча делегации от Самарской области состоится 16 апреля в 03:20 в аэропорту "Курумоч" в общем зале.

В мероприятии примут участие представители Самарской епархии.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму". Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года. Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой земле. Делегация Фонда Андрея Первозванного вместе с патриархом Иерусалимским молится о мире на Святой земле. Молитва о мире на Святой земле читается также в храмах Русской православной церкви.

Почти тысячу лет из России к святым местам стремятся паломники разного происхождения и социального положения. Святая земля, хранящая живую память о самых важных для христианства и других вероисповеданий событиях, влечет к себе как никакое другое место на планете. Но сегодня она оскверняется насилием и террором. Русские богомольцы в делегации ФАП отправляются в паломничество, чтобы помолиться о мире на Святой земле и принести Благодатный огонь в Россию.

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Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 16:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 15:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 15:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 20:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 12:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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