В Самаре с 1 мая заработают фонтаны

В день проведения общегородского субботника, 22 апреля, в Самаре пройдет тестовый пуск фонтанов, сообщают в мэрии. Уже ведутся подготовительные работы на всех 34 городских фонтанах.

"На зиму убираются все двигатели, насадки, насосы, световое оборудование, потому что под снегом они могут выйти из строя. Сейчас, после завершения уборки мусора, все оборудование вновь ставится на свои места, чтоб затем осуществить пробный пуск. Работа будет вестись до 22 апреля", — поясняет директор МП "Спецремстройзеленхоз" Петр Кудряшов.

После установки оборудования фонтаны будут мыть и наполнять водой.

Особенно большой объем работы на тех фонтанах, где есть подсветка и музыкальное оформление. Обслуживаются такие объекты через компьютер.

Кроме того, в 2016 году в рамках выполненных работ по благоустройству бульвара по ул. Стара — Загора восстановлены четыре фонтана. На одном из них по фото и эскизу была воссоздана мозаика советских времен. Еще два фонтана также были облицованы мозаикой, но уже по эскизам современных художников.

Официально фонтаны в этом сезоне начнут работать с 1 мая.