В Самаре в апреле вывезено 28 незаконных объектов потребрынка

Как сообщает администрация Самары, с начала апреля 2017 года было демонтировано и вывезено 28 объектов потребительского рынка с резонансных мест осуществления незаконной торговли. 27 из них - с территории, прилегающей к дому №34 по ул. XXII партсъезда (магазин "Кристалл"), один объект был расположен около ТЦ "Муравейник".

Также досрочно расторгаются договоры аренды земли с владельцами тех объектов, которые попадают в зону реконструкции автомобильных дорог. Так, в связи с ремонтом улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном быстрого питания "Бистро" в Октябрьском районе. Собственник бизнеса самостоятельно демонтирован и вывез конструкцию. Кроме того, территория приведена в первоначальное состояние.

В рамках благоустройства гостевых маршрутов на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон "1000 мелочей". Также в Железнодорожном районе на пересечении проспекта К.Маркса и улицы Дачной была ликвидирована будка охраны автостоянки.

В вопросах незаконной торговли учитывается и мнение горожан. Так, по просьбам жителей района собственник объекта, расположенного во дворе одного из домов по улице Красноармейской, самостоятельно вывез павильон с территории общего пользования.

Всего с начала текущего года в Самаре демонтировано и вывезено уже порядка 50 объектов потребительского рынка.