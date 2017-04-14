В Самаре в апреле вывезено 28 незаконных объектов потребрынка

Как сообщает администрация Самары, с начала апреля 2017 года было демонтировано и вывезено 28 объектов потребительского рынка с резонансных мест осуществления незаконной торговли. 27 из них - с территории, прилегающей к дому №34 по ул. XXII партсъезда (магазин "Кристалл"), один объект был расположен около ТЦ "Муравейник".
Также досрочно расторгаются договоры аренды земли с владельцами тех объектов, которые попадают в зону реконструкции автомобильных дорог. Так, в связи с ремонтом улицы Ново-Садовой было прекращено право пользования землей под павильоном быстрого питания "Бистро" в Октябрьском районе. Собственник бизнеса самостоятельно демонтирован и вывез конструкцию. Кроме того, территория приведена в первоначальное состояние.
В рамках благоустройства гостевых маршрутов на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной был демонтирован павильон "1000 мелочей". Также в Железнодорожном районе на пересечении проспекта К.Маркса и улицы Дачной была ликвидирована будка охраны автостоянки.
В вопросах незаконной торговли учитывается и мнение горожан. Так, по просьбам жителей района собственник объекта, расположенного во дворе одного из домов по улице Красноармейской, самостоятельно вывез павильон с территории общего пользования.
Всего с начала текущего года в Самаре демонтировано и вывезено уже порядка 50 объектов потребительского рынка.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(