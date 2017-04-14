Предпринимателя из Новокуйбышевска подозревают в попытке дать взятку полицейскому

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, 11 февраля 2017 г. бизнесмен в служебном кабинете отдела полиции передал правоохранителю 50 тыс. руб., чтобы тот не проводил должным образом проверку по факту нарушений в сфере предпринимательской деятельности, а также за возвращение изъятой продукции без необходимой проверки. Однако полицейский от взятки отказался.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Новокуйбышевский городской суд.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?