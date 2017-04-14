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Суды Происшествия

Самарец, продававший размешанный с водой денатурированный спирт, заплатит штраф

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор мужчине, незаконно изготавливавшему и продававшему спиртное, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Владимир Кузин в начале июля 2016 г. приобрел на складе бытовой химии этиловый непищевой денатурированный спирт. Его он перемешивал с водопроводной водой и таким образом получал спиртосодержащую жидкость, которую собирался сбывать. А 17 августа 2016 г. он за 1,5 тыс. руб. мужчина продал потребителю четыре пятилитровые бутылки со своим "продуктом".

Суд признал Кузина виновным по статье "Хранение, производство, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и обязал его выплатить штраф 50 тыс. руб. в доход государства.

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Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

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Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

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