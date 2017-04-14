Самарец, продававший размешанный с водой денатурированный спирт, заплатит штраф

В Самаре вынесли приговор мужчине, незаконно изготавливавшему и продававшему спиртное, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Владимир Кузин в начале июля 2016 г. приобрел на складе бытовой химии этиловый непищевой денатурированный спирт. Его он перемешивал с водопроводной водой и таким образом получал спиртосодержащую жидкость, которую собирался сбывать. А 17 августа 2016 г. он за 1,5 тыс. руб. мужчина продал потребителю четыре пятилитровые бутылки со своим "продуктом".

Суд признал Кузина виновным по статье "Хранение, производство, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и обязал его выплатить штраф 50 тыс. руб. в доход государства.