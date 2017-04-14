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Туризм Общество

"Интерстрой" предложил вернуть Струковскому парку первоначальный вид и стиль XIX века

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чуть больше года остается до момента, когда Самара примет игры ЧМ-2018. Очень важно не только обеспечить достойный уровень проведения самого спортивного состязания, но и предложить гостям комфортные условия досуга и отдыха. Особая роль в решении этой задачи отводится Струковскому саду.

Фото: Андрей Савельев

Чуть больше года остается до момента, когда Самара примет игры ЧМ-2018. Очень важно не только обеспечить достойный уровень проведения самого спортивного состязания, но и предложить гостям комфортные условия досуга и отдыха. Особая роль в решении этой задачи отводится Струковскому саду.

Главная идея реконструкции — возврат парку первоначального облика и стиля XIX века. Проектом предусмотрено обновление прогулочных аллей и дорожек, создание площадок для занятий физкультурой и спортом, модернизация скейт-площадки. Как пояснил руководитель департамента градостроительства Самары С. В. Рубаков, аукцион на строительно-монтажные работы будет проведен до конца апреля, и уже 10 мая подрядчик должен приступить к ремонту.
Реконструкция Струковского сада — часть единой Концепции развития муниципальных парков культуры и отдыха, разработанной по заказу городских властей ООО "Интерстрой". Позже компания разработала и проектную документацию по ремонту парка. Директор ООО "Интерстрой" С. Н. Романов признался, что специалисты компании вложили в проект все силы, мастерство и душу.
За 10 лет работы ООО "Интерстрой" успешно реализовало более 250 проектов. По его проектам проводят реконструкцию и реставрацию зданий, капремонт и перепланировку сооружений в Самаре и других городах. Компания может работать "под ключ", не привлекая сторонних подрядчиков.

С. Н. Романов, директор ООО "Интерстрой":

— Нам, как организаторам международного чемпионата по бодибилдингу, спортивная тематика очень близка. Важно сделать Самару не только спортивным городом, но и туристической Меккой, привлекательной и для болельщиков, и для туристов, и для бизнеса.

Контакты
ООО "Интерстрой":
(846) 302-77-07,
office@interstroy.biz

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