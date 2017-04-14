В отношении директора МП "Благоустройство" возбудили административное дело из-за провала асфальта

Прокуратура Ленинского района Самары 12 апреля после проверки возбудила административное дело в отношении директора МП "Благоустройство", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Проверка надзорного ведомства зафиксировала провал дорожного покрытия на пересечении улиц Ульяновской и Молодогвардейской. При этом, по мнению прокуратуры, ответственная организация — МП "Благоустройство" не приняла своевременно необходимые меры: не устранила помехи для движения и не запретила или ограничила движение на этом участке дороги.
В связи с этим возбуждено административное дело по ст. 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог". Также внесено представление об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(