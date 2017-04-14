В отношении директора МП "Благоустройство" возбудили административное дело из-за провала асфальта

Прокуратура Ленинского района Самары 12 апреля после проверки возбудила административное дело в отношении директора МП "Благоустройство", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства зафиксировала провал дорожного покрытия на пересечении улиц Ульяновской и Молодогвардейской. При этом, по мнению прокуратуры, ответственная организация — МП "Благоустройство" не приняла своевременно необходимые меры: не устранила помехи для движения и не запретила или ограничила движение на этом участке дороги.

В связи с этим возбуждено административное дело по ст. 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог". Также внесено представление об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.