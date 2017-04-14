Сотрудники Росгвардии в свободное от службы время задержали подозреваемых в краже

Двух молодых людей 21 и 25 лет, подозреваемых в краже, задержали в Самаре сотрудники Росгвардии в свободное от службы время. Об этом сообщает пресс-группа ведомства.

Рано утром к командиру взвода полиции вневедомственной охраны Росгвардии по Самаре младшему лейтенанту полиции Михаилу Самойлову обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у дома на пр. Карла Маркса двое неизвестных бьют стекла машин и пытаются похитить из них имущество. Самойлов позвал с собой коллегу прапорщика полиции Дмитрия Леонтьева и направился на место происшествия.

Правоохранители действительно увидели двух молодых людей у пары припаркованных во дворе вазовских автомобилей с разбитыми окнами. Заметив людей в форме, парни попытались скрыться, но безуспешно.

В результате украденную электронику — магнитолы при досмотре обнаружили в рюкзаке одного из них. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Руководство УВО регионального Управления Росгвардии рассматривает вопрос о поощрении сотрудников, раскрывших преступление.