Для оформления городских парков предлагают использовать узнаваемые символы

Для оформления парков Самары предлагается использовать узнаваемые символы. "Концепция развития муниципальных парков культуры и отдыха" была разработана по заказу городских властей в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.
Документ охватывает не только подготовку зеленых зон Самары к приезду болельщиков — в нем прописано полное преображение городских парков и придание каждому из них собственного неповторимого стиля и индивидуальной атмосферы.
Концепция предполагает разделение самарских парков на две группы в зависимости от их географического положения.
В первую группу вошли парки, находящиеся непосредственно на трафике передвижения болельщиков — они станут основными местами проведения различных спортивных и культурных мероприятий, а также трансляций матчей. Это Струковский сад, парк Щорса, парк Гагарина, лесопарк 60-летия Советской власти и парк Молодежный.
Во вторую группу парков, не находящихся непосредственно на трафике передвижения болельщиков, но располагающихся в густонаселенных районах, вошли парк 50-летия Октября, парк Победы, парк Дружбы, Воронежские озера и сквер Кузнецова.
В качестве основных принципов развития парковой инфраструктуры в документе обозначено сохранение природной среды, создание комфортных условий для отдыха, развлечения и занятий спортом, создание площадок и павильонов для проведения массовых мероприятий (в том числе Чемпионата мира по футболу), а также модернизация инженерной инфраструктуры.
В документе предусмотрено, что в каждом из парков будут функционировать различные по назначению территории. При создании входных зон предусмотрены удобные подъезды и парковки. Массово-зрелищная зона включает в себя центральные аллеи, открытые и закрытые площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, летние театры и кинотеатры, площадки для проведения бизнес-семинаров и конференций.
В спортивной зоне должны быть сосредоточены открытые пространства и крытые площадки для занятий различными видами спорта. Также в каждом парке предусмотрена зона аттракционов, изолированная от транзитного движения и разделенная на детскую и взрослую, и зона прогулок и отдыха с пешеходными дорожками и площадками.
Для оформления входных групп, зон аттракционов, спортивных и массово-зрелищных зон авторы концепции рекомендуют использовать стилизованные символы Самары — монумент Славы, ракету "Союз", Ладью, самолет-штурмовик Ил-2.
"Яркая и узнаваемая символика призвана коротко рассказать об основных вехах истории города, популяризировать город как привлекательный и туристический центр", — отмечается в документе.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(