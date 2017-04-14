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ЖКХ и благоустройство Общество

Для оформления городских парков предлагают использовать узнаваемые символы

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для оформления парков Самары предлагается использовать узнаваемые символы. "Концепция развития муниципальных парков культуры и отдыха" была разработана по заказу городских властей в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

Документ охватывает не только подготовку зеленых зон Самары к приезду болельщиков — в нем прописано полное преображение городских парков и придание каждому из них собственного неповторимого стиля и индивидуальной атмосферы.

Концепция предполагает разделение самарских парков на две группы в зависимости от их географического положения.

В первую группу вошли парки, находящиеся непосредственно на трафике передвижения болельщиков — они станут основными местами проведения различных спортивных и культурных мероприятий, а также трансляций матчей. Это Струковский сад, парк Щорса, парк Гагарина, лесопарк 60-летия Советской власти и парк Молодежный.

Во вторую группу парков, не находящихся непосредственно на трафике передвижения болельщиков, но располагающихся в густонаселенных районах, вошли парк 50-летия Октября, парк Победы, парк Дружбы, Воронежские озера и сквер Кузнецова.

В качестве основных принципов развития парковой инфраструктуры в документе обозначено сохранение природной среды, создание комфортных условий для отдыха, развлечения и занятий спортом, создание площадок и павильонов для проведения массовых мероприятий (в том числе Чемпионата мира по футболу), а также модернизация инженерной инфраструктуры.

В документе предусмотрено, что в каждом из парков будут функционировать различные по назначению территории. При создании входных зон предусмотрены удобные подъезды и парковки. Массово-зрелищная зона включает в себя центральные аллеи, открытые и закрытые площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, летние театры и кинотеатры, площадки для проведения бизнес-семинаров и конференций.

В спортивной зоне должны быть сосредоточены открытые пространства и крытые площадки для занятий различными видами спорта. Также в каждом парке предусмотрена зона аттракционов, изолированная от транзитного движения и разделенная на детскую и взрослую, и зона прогулок и отдыха с пешеходными дорожками и площадками.

Для оформления входных групп, зон аттракционов, спортивных и массово-зрелищных зон авторы концепции рекомендуют использовать стилизованные символы Самары — монумент Славы, ракету "Союз", Ладью, самолет-штурмовик Ил-2.

"Яркая и узнаваемая символика призвана коротко рассказать об основных вехах истории города, популяризировать город как привлекательный и туристический центр", — отмечается в документе.

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