Николай Меркушкин обсудил c Ольгой Гальцовой ключевые моменты доклада уполномоченного по правам человека

В пятницу, 14 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Омбудсмен представила главе региона доклад "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2016 году".
В основу документа легло социологическое исследование, проведенное Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева, а также статистические данные различных федеральных и региональных ведомств, информация от некоммерческих, правозащитных организаций, обращения граждан, мониторинг СМИ. Омбудсмен отметила: жителей региона волнуют вопросы здравоохранения, ЖКХ, окружающей среды, образования, а также жилищные вопросы.
Ольга Гальцова рассказала о том, что в 2016 г. после ремонта была открыта общественная приемная, в рамках которой члены общественных советов, адвокаты и представители экспертного сообщества ежедневно ведут прием граждан. Аппарат уполномоченного по правам человека подготовил методические материалы для граждан, касающиеся их прав в сфере переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления жилья сиротам, бесплатной медицинской помощи, вопросов долевого строительства, защиты прав потребителей и других актуальных вопросов. Все материалы размещены в открытом доступе.
В завершение встречи был рассмотрен вопрос формирования жилого маневренного фонда. Глава региона подчеркнул, что предложения уполномоченного по правам человека по выбору территории и подготовке инфраструктуры будут рассмотрены и поддержаны.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.