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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин обсудил c Ольгой Гальцовой ключевые моменты доклада уполномоченного по правам человека

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Омбудсмен представила главе региона доклад "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2016 году".

В основу документа легло социологическое исследование, проведенное Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева, а также статистические данные различных федеральных и региональных ведомств, информация от некоммерческих, правозащитных организаций, обращения граждан, мониторинг СМИ. Омбудсмен отметила: жителей региона волнуют вопросы здравоохранения, ЖКХ, окружающей среды, образования, а также жилищные вопросы.

Ольга Гальцова рассказала о том, что в 2016 г. после ремонта была открыта общественная приемная, в рамках которой члены общественных советов, адвокаты и представители экспертного сообщества ежедневно ведут прием граждан. Аппарат уполномоченного по правам человека подготовил методические материалы для граждан, касающиеся их прав в сфере переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления жилья сиротам, бесплатной медицинской помощи, вопросов долевого строительства, защиты прав потребителей и других актуальных вопросов. Все материалы размещены в открытом доступе.

В завершение встречи был рассмотрен вопрос формирования жилого маневренного фонда. Глава региона подчеркнул, что предложения уполномоченного по правам человека по выбору территории и подготовке инфраструктуры будут рассмотрены и поддержаны.

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