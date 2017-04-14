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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре началась помывка городских дорог

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках традиционного месячника по благоустройству в Самаре стартовала мойка дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Теперь на самарских дорогах, кроме ручного и механизированного сбора мусора, пыли и грязи, особенно с прилотковой части, проводятся работы с использованием поливочно-моечной техники. На этой неделе спецмашины МП "Благоустройство" вышли на те магистрали, с которых уже убраны зимние накопления.

В настоящее время под мойку сданы 79 городских улиц. Ежедневно порядка 20 улиц Самары продолжают готовить к влажной уборке, очищая с помощью дорожных пылесосов, а также вручную.

"Количество спецмашин, выводимых на содержание дорог, будем увеличивать. Сейчас уже каждые сутки задействуются 17 единиц вакуумно-подметальной техники (восемь - в дневную смену и девять - в ночную) и 22 единицы поливочно-моечных машин (10 - в день и 12 - в ночь)", - сообщил директор МП "Благоустройство" Алексей Власов.

По его словам, после старта мойки в первую очередь приводятся в порядок центр Самары и наиболее важные городские магистрали - дороги второй и третьей категорий, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и подъезды к учреждениям социальной сферы.

Как отметил Власов, особое внимание уделяется участкам дорог, обновленным в 2016 г. в рамках комплексного ремонта.

В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования специального шампуня. Главное условие мойки с шампунем - наличие ливневой канализации, отмечают в релизе.

Кроме того, в ближайшее время дорожные рабочие муниципального предприятия займутся мойкой и покраской пешеходных направляющих ограждений. В этом сезоне до конца мая планируется привести в порядок 42,2 км пешеходных ограждений.

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