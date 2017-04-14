В Самаре началась помывка городских дорог

В рамках традиционного месячника по благоустройству в Самаре стартовала мойка дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Теперь на самарских дорогах, кроме ручного и механизированного сбора мусора, пыли и грязи, особенно с прилотковой части, проводятся работы с использованием поливочно-моечной техники. На этой неделе спецмашины МП "Благоустройство" вышли на те магистрали, с которых уже убраны зимние накопления.
В настоящее время под мойку сданы 79 городских улиц. Ежедневно порядка 20 улиц Самары продолжают готовить к влажной уборке, очищая с помощью дорожных пылесосов, а также вручную.
"Количество спецмашин, выводимых на содержание дорог, будем увеличивать. Сейчас уже каждые сутки задействуются 17 единиц вакуумно-подметальной техники (восемь - в дневную смену и девять - в ночную) и 22 единицы поливочно-моечных машин (10 - в день и 12 - в ночь)", - сообщил директор МП "Благоустройство" Алексей Власов.
По его словам, после старта мойки в первую очередь приводятся в порядок центр Самары и наиболее важные городские магистрали - дороги второй и третьей категорий, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и подъезды к учреждениям социальной сферы.
Как отметил Власов, особое внимание уделяется участкам дорог, обновленным в 2016 г. в рамках комплексного ремонта.
В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования специального шампуня. Главное условие мойки с шампунем - наличие ливневой канализации, отмечают в релизе.
Кроме того, в ближайшее время дорожные рабочие муниципального предприятия займутся мойкой и покраской пешеходных направляющих ограждений. В этом сезоне до конца мая планируется привести в порядок 42,2 км пешеходных ограждений.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(