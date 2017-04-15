В Жигулевске рецидивист сорвал с матери золотые украшения и сдал в ломбард

Из материалов уголовного дела следует, что 33-летний житель города Жигулевск, находясь в квартире своей матери, потребовал у нее деньги.

Получив отказ, мужчина сорвал с шеи родственницы золотую цепочку с подвеской и крестиком, после чего скрылся. Похищенные ювелирные изделия злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Женщина обратилась за помощью в полицию и оценила причиненный ущерб на сумму в 23 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили соседей потерпевшей и изъяли необходимые улики. Стражи правопорядка направили ориентировку на разыскиваемого всем наружным службам.

Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по г. Жигулевску. В ходе опроса задержанный признал свою вину полностью. По данным оперативников, мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и неправомерное завладение транспортным средством.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры к возврату похищенного имущества. Следствие продолжается, сообщает облГлавк.