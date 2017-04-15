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Преступления Происшествия

Тольяттинец похитил из квартиры в Калининграде три межкомнатные двери

КАЛИНИНГРАД. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За помощью в дежурную часть полиции Черняховска обратился 38-летний горожанин. Мужчина рассказал, что неизвестные злоумышленники воспользовались тем, что 12 апреля он, уходя, забыл запереть на замок входную дверь в свою квартиру. Незваные гости сняли с петель и похитили из жилища потерпевшего три межкомнатных двери.

В результате поисковых мероприятий наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержал подозреваемых. Ими оказались 19-летний житель города Тольятти и его черняховский сверстник. У приятелей изъяли похищенное имущество.

По результатам проверки в отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража с незаконным проникновением в жилище", сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. 

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