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ДТП Происшествия

На Мехзаводе КамАЗ задними колесами провалился в яму на дороге

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 15 апреля, в Самаре на 19 км Московского шоссе бетономешалка на базе КамАЗа при повороте попала колесами в яму на обочине дороги и забуксовала.

В результате аварии на Мехзаводе образовалась автомобильная пробка. Водитель КамАЗа пока ждет помощи, пишет 63.ru.




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А это был твой отец.

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Одной алкашней меньше!

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Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!

Алла Дмитриева 06 февраля 2017 10:42 При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.

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