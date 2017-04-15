На Мехзаводе КамАЗ задними колесами провалился в яму на дороге

В субботу, 15 апреля, в Самаре на 19 км Московского шоссе бетономешалка на базе КамАЗа при повороте попала колесами в яму на обочине дороги и забуксовала.

В результате аварии на Мехзаводе образовалась автомобильная пробка. Водитель КамАЗа пока ждет помощи, пишет 63.ru.







