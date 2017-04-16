16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Ставропольского района предстанет перед судом за незаконную охоту Тольяттинец избил соседку из-за долга в 5 тыс. рублей В Октябрьске произошло нападение на экипаж ДПС Тольяттинец похитил из квартиры в Калининградской области три межкомнатные двери В Жигулевске рецидивист сорвал с матери золотые украшения и сдал в ломбард

Преступления Происшествия

Житель Ставропольского района предстанет перед судом за незаконную охоту

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

Житель Ставропольского района, незаконно добывший косулю, предстанет перед судом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено в феврале текущего года. В дежурную часть Отделения МВД России по Елховскому району поступило сообщение о том, что в охотничьих угодьях осуществляется незаконная охота. В указанную местность выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели следы от снегохода. Проследовав по ним, правоохранители вышли к месту нахождения злоумышленника и задержали его.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый — 59-летний неработающий житель Ставропольского района, находясь в границах охотничьих угодий, двигаясь на снегоходе, незаконно, путем отстрела, добыл одну особь косули, после чего осуществил транспортировку добытой тушки к месту своего жительства. По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли разделанные части и мясо убитой косули, а так же ружье, которое использовалось в охоте.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Причиненный материальный ущерб составил 60 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Ekaterina Dronova 13 февраля 2017 12:12 В Самаре кинолога подозревают в том, что она бросила беременную кошку под колеса машины

ну что за люди, и откуда они только берутся?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30