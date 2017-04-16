Житель Ставропольского района предстанет перед судом за незаконную охоту

Житель Ставропольского района, незаконно добывший косулю, предстанет перед судом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено в феврале текущего года. В дежурную часть Отделения МВД России по Елховскому району поступило сообщение о том, что в охотничьих угодьях осуществляется незаконная охота. В указанную местность выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели следы от снегохода. Проследовав по ним, правоохранители вышли к месту нахождения злоумышленника и задержали его.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый — 59-летний неработающий житель Ставропольского района, находясь в границах охотничьих угодий, двигаясь на снегоходе, незаконно, путем отстрела, добыл одну особь косули, после чего осуществил транспортировку добытой тушки к месту своего жительства. По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли разделанные части и мясо убитой косули, а так же ружье, которое использовалось в охоте.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Причиненный материальный ущерб составил 60 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.