Житель Ставропольского района предстанет перед судом за незаконную охоту

Житель Ставропольского района, незаконно добывший косулю, предстанет перед судом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Преступление было совершено в феврале текущего года. В дежурную часть Отделения МВД России по Елховскому району поступило сообщение о том, что в охотничьих угодьях осуществляется незаконная охота. В указанную местность выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели следы от снегохода. Проследовав по ним, правоохранители вышли к месту нахождения злоумышленника и задержали его.
Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый — 59-летний неработающий житель Ставропольского района, находясь в границах охотничьих угодий, двигаясь на снегоходе, незаконно, путем отстрела, добыл одну особь косули, после чего осуществил транспортировку добытой тушки к месту своего жительства. По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли разделанные части и мясо убитой косули, а так же ружье, которое использовалось в охоте.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Причиненный материальный ущерб составил 60 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?